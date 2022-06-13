قناة النهار المديرة العامة للضرائب: بوابة “مساهمتك” ستمكن من تسديد الضرائب عبر بطاقات “سي إي بي” و”الذهبية” بقلم قناة النهار نشر في 13 جوان 2022 - 22:46 52 دقيقة إقتصاد شارك غرِّد أرسل 29 0 رابط دائم : https://nhar.tv/nVG2m اقرأ أيضا "مصطفى العريبي: "محمد خساني مخلص في عمله ويخدم بقلبو قناة النهار 31 ماي الأغواط: الملتقى الدولي للطريقة التجانية يحيي الجهود التربوية وجهاد عبد الجبار التجاني قناة النهار 26 ماي الوادي: الكشف على إنتحال صفة لأحد المترشحين وتم تطبيق الإجراءات القانونية قناة النهار 08 جوان "طيب معانا مع الشاف أمين : "لازانيا إيطالية أصلية وسلطة السيزر قناة النهار 30 ماي تلاميذ بمعنويات إيجابية بعد إجتياز مادة اللغة العربية والفيزياء قناة النهار 06 جوان حسين بوقبرين: الطب البديل تعلمته من الكتب ولم أدرس في أي معهد وعالجت نفسي بنفسي قناة النهار 25 ماي العشوائية في عبور الطريق.. مواطنون لا يتقيدون بالثقافة المرورية قناة النهار 26 ماي زوجي لا يتقبل إنجابي للبنات فقط ويعاملني بطريقة مشينة..أرشديني أستاذة قناة النهار 02 جوان أسعار الأضاحي هذا العام إبتداء من 40 ألف دينار قناة النهار 04 جوان قطارات الخطوط الطويلة تتدعم بغرف نوم حديثة وكافيتيريا..المسافرين عجبهم الحال قناة النهار 31 ماي