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قناة النهار

المديرة العامة للضرائب: بوابة “مساهمتك” ستمكن من تسديد الضرائب عبر بطاقات “سي إي بي” و”الذهبية”

بقلم قناة النهار
المديرة العامة للضرائب: بوابة “مساهمتك” ستمكن من تسديد الضرائب عبر بطاقات “سي إي بي” و”الذهبية”
52 دقيقة إقتصاد
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رابط دائم : https://nhar.tv/nVG2m
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