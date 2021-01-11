المديرة العامة للضرائب: هذه أهم الإجراءات التي ستتخذ في الـ 2021

قالت المديرة العامة للضرائب آمال عبد اللطيف عن جملة من التدابير الجديدة المتواجدة في قانون المالية 2020 تخص عدة محاور.

وخلال نزولها ضيفا على حصة تساؤلات صرحت آمال عبد اللطيف أن التدابير الجديدة تخص عدة محاور نذكر منها:

إجراءات في الميدان فيما يخص التكفل بإشغالات المواطنين

وكشفت المديرة العامة للضرائب أنها إصدرت تعليمة للمصالح الجبائية من أجل تسهيل الإجراءات دراسة مختلف قضايا المواطنين.

أما فيما يخص التسهيلات في الدفع بسبب الأزمة التي يعاني منها أصحاب المؤسسات بسبب كورونا أخدت بعين الإعتبار .

أين تم وضع تسهيلات في دراسة الملفات بإلغاء غرامة التأخير في الدفع أوالتصريح وذلك بالتوجه إلى قباضة الضرائب.

وبتقديم طلب لإلغاء غرامة التأخير ويتم مباشرة الإلغاء عكس ما كان في السابق من إجراءات ثقيلة تضيف أمال عبد اللطيف .