المديرة الفرعية المكلفة بالأمراض المتنقلة: لاحجر صحي على ولاية البليدة.. وهكذا تكون أساليب الوقاية

قال المديرة الفرعية المكلفة بالأمراض المتنقلة بوزارة الصحة سامية حمادي بأنه إلى حد الساعة لم يتقرر الحجر الصحي على ولاية البليدة بعدما تم تسجيل47 حالة فيها فقط، مشيرة إلى أن الحجر يمكن أن يشمل أحياء فقط التي سجلت فيها إصابات كبيرة.

وقالت ذات المتحدثة ان الجزائر الأن في الدرجة الثانية من انتشار فيروس كورنا، مؤكدة أن كل الحالات التي تم تسجيلها هي عبارة عن حالات جاءت من الخارج وانتقال عدوى من أشخاص مصابين لأشخاص أخرين.

وبخصوص أساليب الوقاية على غرار ارتداء الكمامات والقفازات قالت ذات المسؤولة أن ارتدائها يكون فعالا بالنسبة للعمال في قكاع الصحة فقط، وليس فعالا بالنسبة للمواطنين ، مؤكدة بأن أساليب الوقاية تكون أفضل من خلال التطهير المتواصل و الشامل للاماكن والجسم