المديرية التقنية الوطنية تطلق عملية التعريف بمدارس التكوين !

أعلنت المديرية التقنية الوطنية التابعة للإتحاد الجزائري، امسية اليوم، عن الإنطلاق في عملية التسجيل لتعريف وتنظيم مدارس تكوين كرة القدم عبر القطر الوطني.

وحسب بيان الفاف، فإن الهدف من العملية وهو إنشاء تعاون حقيقي مع مختلف مدارس الكرة في الجزائر لتحقيق أحد أهم أداف المكتب الحالي للفاف.

كما ستطرح المديرية التقنية برنامجا خاصا لتكوين مدربين مختصيين من أجل الأصاغر ما بين 6 و13 سنة وهو الهدف الأول للعملية.

وأضافت الفاف في بيانها بأن عملية التنظيم ستساعد المديرية الفنية في تنظيم دورات كروية بين المدارس لإبراز المواهب الصاعدة.