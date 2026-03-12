المديرية التقنية تعلن انطلاق المقياس الأول من تكوين المدراء التقنيين

أعلنت المديرية التقنية الوطنية، اليوم الخميس، موعد انطلاق المقياس الأول من تكوين المدراء التقنيين، الخاص بالدفعة الأولى.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، سيجرى المقياس الأول من هذا التكوين خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 16 أفريل 2026.

كما أوضح ذات المصدر، بأن المترشحين معنيين بتأكيد مشاركتهم في هذا المقياس الأول، من خلال تسديد حقوق التسجيل المقدّرة بـ 80.000 دج.

وتم اشتراط على المترشحين، تقديم النسخة الأصلية لوصل الدفع عند الالتحاق بالتربص، كونه لن تقبل أي عملية تسجيل دون تقديم هذه الوثيقة.