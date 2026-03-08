المديرية التقنية تعلن انطلاق تسجيلات التكوين الفيدرالي للمحضرين البدنيين

أعلنت المديرية التقنية الوطنية للاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأحد، انطلاق التسجيلات الخاصة بالمقياس الرابع من التكوين الفيدرالي للمحضرين البدنيين للنخبة.

وأوضح الموقع الرسمي لـ”الفاف”، بأن تالتسجيلات مفتوحة للمترشحين المعنيين، بالنسبة للمجموعات المبرمجة.

كما أضاف ذات المصدر، بأنه يتوجب على المترشحين، تسديد حقوق التسجيل المقدرة بـ70 ألف دينار، قبل تاريخ 31 مارس.

وأوضح الاتحاد الجزائري لكرة القدم “فاف”، مواعيد اجتياز المقياس الرابع لهذا التكوين، وفق كل منطقة، والذي جاء على النحو التالي:

منطقة الجزائر العاصمة- المجموعة الأولى: من 04 إلى 08 أفريل 2026

منطقة الجزائر العاصمة– المجموعة الثانية: من 11 إلى 15 أفريل 2026

منطقة وهران – المجموعة الأولى: من 04 إلى 08 أفريل 2026

منطقة وهران – المجموعة الثانية: من 11 إلى 15 أفريل 2026

منطقة عنابة – المجموعة الأولى: من 11 إلى 15 أفريل 2026

منطقة عنابة – المجموعة الثانية: من 18 إلى 22 أفريل 2026

منطقة ورقلة – المجموعة الأولى: من 04 إلى 08 أفريل 2026

منطقة ورقلة – المجموعة الثانية: من 11 إلى 15 أفريل 2026