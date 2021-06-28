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المديرية الجهوية للجمارك بتمنراست تبرمج جلسة لأداء اليمين القانونية لفائدة 38 عون
برمجت
المديرية الجهوية للجمارك بتمنراست بالتنسيق مع محكمة تمنراست المختصة اقليميا، اليوم الإثنين، جلسة لاداء اليمين القانونية لفائدة 38 عون جمركي كفوج اول، كما سيتم برمجة جلسة ثانية لبقية الأعوان.
يذكر ان اليمين القانونية
لأعوان الجمارك، تؤهلهم حتما لاداء مهامهم والقيام بالتزاماتهم وممارسة صلاحياتهم وفق القوانين التي تقتضيها اخلاقيات المهنة والسهر على حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة الجريمة بشتى أنواعها.
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برمجت المديرية الجهوية للجمارك بتمنراست بالتنسيق مع محكمة تمنراست المختصة اقليميا، اليوم الإثنين، جلسة لاداء اليمين القانونية لفائدة 38 عون جمركي كفوج اول، كما سيتم…
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