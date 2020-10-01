المديرية العامة لإدارة السجون تفتح مسابقة توظيف

أعلنت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن فتح مسابقة للتوظيف لفائدة مؤسساتها العقابية وتخص ثلاث رتب.

وحسب إعلان التوظيف فالمسابقة تخص الأعوان المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني.

وأضافت الإدارة العامة، أن تم فتح مسابقة لتوظيف ضابط إعادة التربية عبر 130 منصب تخص فئة الرجال.

ويشترط في المتسابقين شهادة الليسانس في التعليم العالي أو ما يعادلها، ويخضع المترشحون المقبولون لمتابعة بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة قبل الإلتحاق بالرتبة ويعينون وفقا للإحتياجات.

كما تم فتح مسابقة في رتبة رقيب إعادة التربية وتشمل 639 منصبا.

ويشترط في المتسابقين شهادة البكالوريا أو ما يعادلها، كما يمكن لحاملي الشهادات التطبيقية المشاركة في المسابقة.

ويخضع المترشحون المقبولون لمتابعة بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنتين قبل الإلتحاق بالرتبة ويعينون وفقا للإحتياجات.

وفتحت الإدارة العامة للسجون مسابقة تخص عون إعادة التربية 1280 منصب

ويشترط فيها مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي كاملة أو ما يعادلها، ويخضع المترشحون المقبولون لتكوين مدة سنة قبل الإلتحاق بالرتبة.