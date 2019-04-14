المديرية العامة لإدارة السجون تفتح مسابقة لتوظيف 2000 عون وضابط إعادة التربية

من بينها 1750 منصب عون إعادة التربية

ملف المشاركة في المسابقة يتكون من 13 وثيقة وآخر أجل يوم 25 أفريل

أعلنت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية فتح مسابقة للتوظيف لفائدة مؤسساتها العقابية تشمل 2000منصب في رتب ضباط إعادة التربية

وعون إعادة التربية.

وحسب بيان المديرية العام، فإن المسابقة تشمل150 منصب في صنف ضابط إعادة التربية و1750 عون إعادة التربية “رجال” و100 عون إعادة تربية “نساء”.

متوزعة هذه المناصب على مؤسسات إعادة التربية والتأهيل المتواجدة على مستوى المؤسسات العقابية بالشلف والأغواط وتيارت وتيزي وزو والحراش وسيدي بلعباس.

ومعسكر ووهران وبرج بوعريريج وغليزان، وكذا مؤسسات إعادة التربية المتواجدة على مستوى أدرار وأم البواقي وباتنة وبسكرة وبشار والبويرة وتمنراست،

وتبسة وتلمسان والجلفة وجيجل وسطيف وسعيدة وسكيكدة وعنابة وڤالمة وقسنطينة والمدية ومستغانم والمسيلة وورڤلة والبيض وإليزي وتيجلابين والطارف والوادي

وعين الصفراء عين تيموشنت وغرداية، إضافة إلى مؤسسات الوقاية المتواجدة على مستوى عين صالح وتندوف تسيمسيلت،

خنشلة، وسوق أهراس، ميلة، وعين الدفلى.

وحسب ذات البيان، فإن ملف المشاركة يتكون من 6 صور شمسية ونسخة طبق الأصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول،

نسخة طبق الأصل مصادق عليها من المؤهل، الشهادة أو المستوى الدراسي، نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة الإعفاء من التزامات الخدمة الوطنية،

مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 03 سارية المفعول وشهادة حدة البصر مسلمة من طرف متخصص في طب العيون.

وشهادة قياس القامة مسلّمة من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني وشهادة الجنسية وشهادة عائلية للحالة المدنية.

وعند الاقتضاء شهادتان طبيتان “الطب العام وطب الأمراض الصدرية مسلمتان من طرف طبيب متخصص”.

إلى جانب غلافان بريديان من الحجم المتوسط يحملان طابعا بريديا وعنوان المترشح، وصل إثبات دفع مستحقات المشاركة في المسابقة.

وفي هذا الصدد، تقدر المستحقات بـ300 دينار لرتبة ضابط إعادة التربية،وكذا رتبة رقيب إعادة التربية و200 دينار لرتبة عون إعادة التربية.

هذا، وشددت المديرية على أنه لا تؤخذ بعين الاعتبار الملفات الناقصة أو الملفات التي لا تستوفي الشروط المطلوبة.

ومن بين الشروط أن تكون للمترشح الجنسية الجزائرية منذ خمس سنوات على الأقل، أن يكون مؤديا للخدمة الوطنية أومعفيا منها لأسباب غير صحية.

وأن لا تقل قامته على 1.66 م بالنسبة للرجال و1.58 م للنساء وأن يبلغ مجموع حدة بصره 10/15 للعينين معا من دون تصحيح بالنظارات أوعدسات العين.

ومن دون أن يكون الحد الأدنى لإحدى العينين يقل عن 10/7، وأن يكون متمتعا بقدرات بدنية ونفسية تتماشى والوظيفة

المراد الإلتحاق بها، وأن لا يتعدى سنه 30 سنة عند تاريخ مسابقة التوظيف.