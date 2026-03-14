المديرية العامة للأملاك الوطنية تطلق نسخة جديدة لمنصة “فضاء الجزائر”

أطلقت المديرية العامة للأملاك الوطنية اليوم السبت نسخة جديدة لمنصة “فضاء الجزائر” في حُلة رقمية متجددة.

وحسب بيان المديرية تم إطلاق هذه النسخة بمناسبة الذكرى الثانية لإطلاق منصة “فضاء الجزائر” في 14 مارس 2024.

ويأتي هذا التحديث في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الخدمات العمومية وتحسين جودتها، من خلال توسيع باقة الخدمات الإلكترونية وتسهيل الولوج الآمن والفوري إلى المعلومة العقارية.

وهذا بما يمكّن المستخدمين من الاستفادة من مختلف الخدمات واستخراج الوثائق بكل سلاسة وفعالية، وفق مقاربة حديثة تقوم على الشفافية والنجاعة في تسيير المنظومة العقارية.

رابط المنصة : https://fadaeldjazair.mf.gov.dz/ar/