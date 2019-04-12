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المديرية العامة للأمن الوطني: الشرطة لم تستعمل الغاز المسيل للدموع داخل نفق أودان

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المديرية العامة للأمن الوطني: الشرطة لم تستعمل الغاز المسيل للدموع داخل نفق أودان
بقلم مصطفى.ق

فندت المديرية العامة للأمن الوطني ما نقل عن الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص إستعمال الغاز المسيل للدموع داخل نفق أودان بالعاصمة.

وفي بيان نفت لها المديرية العامة للأمن الوطني، الاخبار المتداولة حول استعمال عناصر الشرطة للغاز المسيل للدموع داخل النفق.

وقالت ان احترافية رجال الشرطة سمح لهم بالتحكم في إستعمال الأدوات القانونية لحفظ النظام، والذين لم ولن يستعملوا بتاتا في مثل هذه الاماكن.

وأعترضت مصالح الشرطة داخل النفق مجموعة من النتظاهريين إستعملوا الشماريخ والالعاب النارية ضد أفراد الشرطة.

تم توقيفهم بعد لجوئهم الى حرق سيارة تابعة للأمن الوطني، وتخريب بعض المركبات الاخرى.


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