المديرية العامة للأمن الوطني تتفقد تدابير الوقاية من كورونا بتمنراست

أوفدت المديرية العامة للأمن الوطني بحر الأسبوع الفارط، مدير شرطة الحدود لتفقد مراكز المراقبة لشرطة الحدود بإقليم ولاية تمنراست.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني ان الزيارة تهدف الإطلاع على ظروف العمل بجملة من الهياكل الشرطية.

شملت هذه الزيارة فرق شرطة الحدود الجوية بكل من مطار تمنراست ومطار عين صالح، ومطار برج باجي مختار وعين قزام.

كما تفقد المصلحة الجهوية لشرطة الحدود بتمنراست، وفرق شرطة الحدود البرية بكل من تيمياوين، وتين زواتين وعين قزام.

الزيارة سمحت بالإطلاع على المستوى العالي للجاهزية التي تسهر على تحقيقها المديرية العامة للأمن الوطني بالمناطق الحدودية.

وتخللت الزيارة لقاءات توجيهية لفائدة قوات الشرطة المرابطة على الحدود إلى جانب زملائهم من الجيش الوطني الشعبي والشركاء الأمنيين الآخرين.

وشدد مسؤلوا مديرية الأمن على ضرورة احترام تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا، والالتزام الصارم بالقرارات الصادرة عن السلطات العليا للبلاد لمواجهة الوضع الصحي الراهن والمتعلقة بضبط حركة الأشخاص عبر الحدود.