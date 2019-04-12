المديرية العامة للأمن الوطني تحذر من “fake news” على مواقع التواصل الإجتماعي

دعت المديرية العامة للأمن الوطني من رواد مواقع التواصل الإجتماعي من الحذر، بعد تداول فيديوهات وصور قديمة لعناصر الشرطة خلال المسيرات، على أساس انها جديدة.

وكتبت المديرية العامة للامن الوطني، اليوم الجمعة، على صفحتها الرسمية “الفايسبوك”، تحذيرا جاء فيه:

“تدعو المديرية العامة للأمن الوطني كافة مستعملي وسائط التواصل الاجتماعي، إلى ضرورة التحلي بالحيطة والحذر من تداول ونشر بعض الصور والفيديوهات القديمة، والتي تهدف إلى تظليل الرأي العام والإساءة إلى جهاز الشرطة” .

وأضافت: “هذه الصور والفيديوهات المتداولة، تتعلق بأخبار مغلوطة (FAKE NEWS) وأحداث قديمة، منها ما حدثت في دول أجنبية، تنسب إلى جهاز الشرطة الجزائرية، ترمي أساسا إلى تغليط الرأي العام الوطني”.