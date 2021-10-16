المديرية العامة للأمن الوطني تحيي الذكرى 60 ليوم الهجرة
بقلم عبدالوهاب بوبقرة
تحيي المديرية العامة للأمن الوطني غدا الأحد الذكرى الستون لليوم الوطني للهجرة المصادف للسابع عشر أكتوبر من كل سنة.
وجاء في منشور للمديرية العامة، عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك:” المديرية العامة للأمن الوطني تحيي الذكرى الستون لليوم الوطني للهجرة 17 أكتوبر 1961 – 2021.”
و ذكرت المديرية أن الاحتفالية ستكون تحت شعار ” أكتوبر التلاحم..درس في الوفاء”.
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