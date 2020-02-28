المديرية العامة للأمن الوطني تخلد إسم الأسطورة أحسن لالماس

خلدت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، إسم أسطورة كرة القدم الجزائرية، الراحل أحسن لالماس.

وقامت المديرية العامة للأمن الوطني، بإطلاق إسم المرحوم محافظ الشرطة، أحسن لالماس، على القاعة الرياضية المغطات، بمقر مجموعة الإحتياط والتدخل بالقبة.

وأشرف المدير العام للأمن الوطني، على هذه المناسبة، بحضور عائلة المرحوم أحسن لالماس، والمدير العام لمجمع سوناطراك، والي العاصمة، بالإضافة لإطارات ورياضين من الأمن الوطني.

وكشف بيان المديرية العامة للأمن الوطني في بيانها، عن بنفس الوحدة، تدشين ملعب لكرة القدم معشوشب اصطناعيا، بنفس الوحدة، بعد إعادة تهيئة المرفقين.

وأشار ذات البيان، إلى أن هذه الإنجازات الرياضية، تدخل ضمن الجهود المبذولة لتطوير ممارسة الأنشطة الرياضية في الوسط المهني.

كما تهدف مديرية الأمن الوطني، من خلال هذه الهياكل الرياضية، لخلق فضاءات رياضية لاستيعاب الممارسين للنشاط الرياضي في الوسط الحضري، بما يعز العلاقة الجوارية بين الشرطة والمواطن.

يذكر أن أسطورة كرة القدم الجزائرية، ونادي شباب بلوزداد، أحسن لالماس، توفي العام الماضي، عن عمر يناهز الـ75 سنة.