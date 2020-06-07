المديرية العامة للأمن الوطني تدعم 234 عملا فنيا وسينمائيا خلال سنة واحدة

أفاد رئيس خلية الاتصال والصحافة العميد الأول للشرطة لعروم أعمر، أن المديرية العامة للأمن الوطني دعمت الفنانين لإنتاج 234 عملا فنيا وسينمائيا متنوعا، خلال الفترة ما بين ماي 2019 و ماي 2020.

وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة اليوم الوطني للفنان، أن المساعدات تمثلت المساعدة والدعم، إضافة إلى المرافقة الأمنية والتأطير، في إعارة مختلف أنواع العتاد ومقرات الشرطة اللازمة لإنجاح المشاهد والتمثيل.

وأضاف لعروم، أن المديرية العامة للأمن الوطني تعتمد على التعاون الواسع مع الفنانين والمتخصصين في مختلف الفنون والدراما لإيصال رسائل تتعلق بالتوعية الأمنية والمساهمة في التنشئة الاجتماعية للطفل لتمكينه من بناء شخصيته الايجابية التي تساهم مستقبلا في استقرار المجتمع وتجعله شريك المستقبل في حماية الأشخاص والممتلكات.

وأشار نفس البيان، إلى أن المديرية تساهم في دعم الإنتاج السينمائي والأفلام التاريخية لما لها من دور في تعزيز الانتماء وبناء شخصية الفرد وتمكينه من فهم قضايا مجتمعه وأبعادها الثقافية والتاريخية المرتبطة بالتحديات الأمنية.

من جهتها هنأت المديرية العامة للأمن الوطني الفنانين الجزائريين على تعاونهم ولما يقدمونه للمجتمع من إبداعات وتصور حلول لمشكلات إجتماعية، خاصة في ظل التطور التكنولوجى الرقمى ما يسمح من استحداث خامات جديدة تتيح للفنان فضاء أوسع للإبداع والإعداد الجيد للعمل الفني والمساهمة في التوعية الأمنية وخدمة المجتمع.