المديرية العامة للأمن الوطني تدعو أنصار الخضر للتحلي باليقظة

وجهت المديرية العامة للأمن الوطني، نداءا لأنصار المنتخب الجزائري، عشية المواجهة التي تنتظر الخضر أمام السنغال، الجمعة المقبل، لحساب نهائي “كان 2019”.

ومن خلال بيان لها، طالبت المديرية العامة للأمن الوطني، من أنصار الخضر، الإلتزام بقواعد قانون المرور، والسياقة السليمة، خلال احتفالاتهم، لتفادي مآسي الطرقات.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، وضعها تشكيلا أمنيا خاصا، لمواجهة أي سلوك يضع حياة المواطنين في خطر، وأملاكهم عرضة للضرر، أو أي خرق لقواعد قانون المرور.

وتضع المديرية العامة للأمن الوطني، تحت تصرف المواطنين، الرقم الأخضر (1548)، ومختلف الدعائم الاتصالية للأمن الوطني، للتبليغ والتواصل 24/24سا.