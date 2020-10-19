المديرية العامة للأمن الوطني تدعو المواطنين للالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا

ذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، المواطنين، بضرورة الالتزام بإجراءات وتدابير البروتوكول الصحي المطبق للوقاية من وباء كورونا.

يأتي هذا في تصريح رئيس خلية الاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني، العميد الأول للشرطة لعروم أعمر.

وخصت بالذكر الأماكن العمومية التي تعرف ترددا كبيرا للمواطنين، وفي المحلات التجارية، المطاعم، المقاهي والفضاءات الكبرى ووسائل النقل.

وأضاف رئيس خلية الاتصال والصحافة أن مصالح الشرطة سجلت عبر كافة ولايات الوطن خلال شهر سبتمبر الجاري، 14343 نشاط توعوي.

وتواصل مصالح الأمن حملاتها لتوعية المواطنين بأهمية مواصلة الاحترام الصارم لقواعد التباعد الجسدي، ارتداء الكمامات الواقية، واحترام الشروط العامة للنظافة.

وشددت على الالتزام بمواقيت الحجر الصحي الجزئي المطبق لمدة 30 يوما بداية من الفاتح أكتوبر من 23:00 ليلا الى السادسة صباحا.

ويتعلق الأمر بكل من ولايات الجزائر العاصمة وهران، عنابة، جيجل، تيزي وزو، تلمسان، بجاية، البليدة، باتنة، سطيف وقسنطينة.

وأكد أن المديرية العامة للأمن الوطني تعول كثيرا على وعي ومسؤولية المواطنين أمام التحديات التي تفرضها الأزمة الصحية الراهنة.

ودعا لتفادي التراخي في اتخاذ التدابير الوقائية الواردة في البروتوكول الصحي، مع التحلّي باليقظة والحذر المفروضين للحفاظ على الصحة العامة والأرواح.

كما دعا إلى مد المزيد من جسور التعاون بين الشرطة والمواطن لتخطي هذه المرحلة.