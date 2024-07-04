المديرية العامة للأمن الوطني تدعو الأنصار إلى احترام الإجراءات

دعت المديرية العامة للأمن الوطني أنصار مولودية الجزائر و شباب بلوزداد إلى ضرورة إحترام الإجراءات التنظيمية تحسبا لنهائي كأس الجزائر.

و طالبت المديرية العامة بضرورة المساهمة في إنجاح هذا العرس الكروي، المرتقب أن يجري غدا الجمعة بملعب 5 جويلية الأولمبي بداية من الساعة الخامسة مساء.

كما أعلمت المديرية العامة، الأنصار تسخير تشكيل شرطي بمحيط الملعب للتوجيه و تسهيل دخول المناصرين.

وأعلمت كذلك، عن وضع تشكيل أمني لتنظيم وتحويل حركة المرور الإنسيابية عبر المحاور والطرقات المجاورة للملعب.

وقالت أنه على كل مناصر لا يحوز على تذكرة لا يجب عليه التنقل الى الملعب أو التواجد بمحيطه.

وأضافت أنه من يضبط بحوزته تذكرة دخول مزورة أو ألعاب نارية أو شماريخ سيتم توقيفه و تقديمه أمام الجهات القضائية. مع وجوب إستظهار بطاقة الهوية.

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