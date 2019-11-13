المديرية العامة للأمن الوطني تسخر كل وسائلها لتأمين مباراة الجزائر – زامبيا

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها سخرت تشكيلا لتأمين مباراة المنتخب الجزائري أمام نظيره الزامبي يوم غد في إطار الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2021 بالكاميرون.

كما أكدت المديرية العامة للأمن الوطني حرصها على توفير كل الظروف والإمكانات اللازمة لإنجاح هذا الحدث الرياضي، من خلال وضع فرق مراقبة تسهر على توفير السلامة المرورية والأمنية قبل، أثناء وبعد المبارة.

كما ستعمل على ضمان الإنسيابية المرورية عبر الطرق المؤدية إلى الملعب ومحيطه، من خلال تأطير الجماهير التي من المنتظر حضورها وهذا عبر المحطات البرية ومحطات النقل عبر السكك الحديدية في وقت واحد، إضافة إلى توفير تشكيل أمني داخل المدرجات.

وبالمناسبة تدعو المديرية العامة للأمن الوطني المناصرين بضرورة التحلي بالروح الرياضية، والتقيد بإجراءات السلامة مثل عدم إستعمال الألعاب النارية والوسائل المحظورة.