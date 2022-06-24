المديرية العامة للأمن الوطني تصدر بيان خاص بحفل افتتاح الألعاب المتوسطية

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، بيان خاص بحفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022، المقرر غدا السبت.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيانها، بأن حضور الحفل، يكون مقتصرا على حاملي التذكرة الالكترونية المعتمدة من اللجنة المنظمة.

كما دعت المديرية العامة للأمن الوطني، لعدم تنقل الأشخاص الذين لا يحوزون على التذكرة، كون الأماكن على مستوى المدرجات محجوزة وفق ترقيم كل تذكرة.

يذكر أن خفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022، سيجرى غدا السبت، بالملعب الجديد لوهران.