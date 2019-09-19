المديرية العامة للأمن الوطني تصدر بيانا عن أحداث واد ارهيو

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس، عن تفاصيل جديدة حول أحداث وادي ارهيو بغليزان.

وجاء في البيان، “خلال ليلة 18 سبتمبر في حدود الساعة التاسعة والنصف وقع حادث مرور بالمخرج الغربي لوادي رهيو بالطريق الوطني رقم 4، الرابط بين غليزان والشلف”.

وحسب مديرية الأمن، فقد وقع الحادث بين مواطن شرطي مستفيد من راحة على متن سيارته الخاصة، وشابين يبلغان من العمر 15 و24 سنة، كانا على متن دراجة نارية نتج عنه وفاة الأول وإصابة الثاني بجروح.

وأضاف المصدر “على إثر الحادث إنطلقت أحداث بين مجموعات من الأشخاص وقوات حفظ النظام، على مستوى مقر أمن الدائرة مؤسسة إعادة التربية، ووكالة بنك التنمية المحلية ما تسبب في خسائر فادحة للمرافق العمومية”.

وحسب ذات البيان، فقد سجل بعد معاينة الوقائع، وفاة مواطنين شابين.

وأكدت مديرية الأمن الوطني أن التحقيق الجاري وكذا الخبرة الشرعية سيحددان ظروف حدوثها.

وقد أمرت النيابة بعد إخطارها بفتح تحقيق في القضية.