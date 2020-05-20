المديرية العامة للأمن الوطني تضع مخططا أمنيا شاملا تحسبا لعيد الفطر المبارك

سطرت المديرية العامة للأمن الوطني مخططا أمنيا خاصا بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وحسب ما أفادت به المديرية فإن المخطط الأمني ركز في محاوره على مواصلة التوعية والتحسيس من كل تهديدات سلامة المواطنين وحماية الممتلكات ومكافحة الجريمة والوقاية منها.

مع التركيز على التدابير الاستثنائية المتعلقة بالحجر الصحي وضبط حركة المرور سواء داخل الولايات أو بينها.

وذلك من خلال تعزيز تشكيلاتها أيام العيد، كما ستسهر مصالح الشرطة على التطبيق الصارم لكافة اللوائح التنظيمية والقرارات المرتبطة بتدابير الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.

من بينها تكثيف نقاط المراقبة للالتزام بأوقات الحجر الصحي ومراقبة تراخيص التنقل المسلمة في هذا الظرف لدواعي الخدمة العمومية.

وكذا تشديد مراقبة إلتزام أصحاب الأنشطة التجارية بتدابير الغلق أو ممارسة النشاط تحت شروط الوقاية وارتداء الكمامات الواقية واحترام مسافة التباعد الاجتماعي.

ومحاربة كل أشكال المضاربة والنشاطات التجارية غير المرخصة، وتفادي التنقل بالمركبات داخل إقليم الولاية أو بين مختلف الولايات.

بالاضافة الى تجنب التنقلات والتجمعات التي تشكل بيئة حاضنة لتفشي الفيروس، كالأعراس والجنائز، والزيارات العائلية.