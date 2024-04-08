المديرية العامة للأمن الوطني تضع مخططا أمنيا خاصا بعيد الفطر المبارك

وضعت المديرية العامة للأمن الوطني، بمناسبة عيد الفطر المبارك، مخططا أمنيا عبر كامل إقليم اختصاصها.

ويتضمن المخطط جملة من التدابير الاحترازية الأمنية والوقائية الرامية إلى ضمان أمن المواطن وحماية ممتلكاته.

ويرتكز هذا المخطط –مثلما أوضحه المصدر ذاته.– على “تشكيلات أمنية ثابتة ومتحركة من مختلف الوحدات العملياتية للأمن الوطني. تسهر على ضمان أمن المواطن، بالإضافة إلى تعزيز انتشار عناصر الشرطة. على مستوى الساحات والأماكن العمومية ومحطات نقل المسافرين”.

كما “ستحرص فرق الأمن العمومي على ضمان الانسيابية المرورية. وتعزيز أمن الطرقات ومحاربة ظاهرة اللاأمن المروري. من خلال فرقها الميدانية المسخرة. لتفادي الازدحام المروري عبر شبكة الطرقات الواقعة ضمن إقليم الاختصاص”، يضيف البيان.

وفي هذا الإطار, تهيب المديرية العامة للأمن الوطني بكافة مستعملي الطريق العام. إلى “ضرورة احترام قواعد قانون المرور والتحلي بقواعد السياقة السليمة”. مع التذكير بأن الأرقام الخضراء 1548 و17 إلى جانب الدعائم الرقمية الرسمية للشرطة الجزائرية تبقى في خدمة المواطن على مدار 24 ساعة.