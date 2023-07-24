المديرية العامة للأمن الوطني تطلق النسخة الإنجليزية لموقعها الإلكتروني

أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني النسخة الإنجليزية لموقعها الإلكتروني، وذلك تزامنا والإحتفال بالذكرى الـ 61 لتأسيس الشرطة الجزائرية.

وحسب ما أورده اليوم الإثنين بيان لذات المصالح، فإنه تزامنا والإحتفال بالذكرى الـ 61 لتأسيس الشرطة الجزائرية. أطلقت المديرية العامة للأمن الوطي النسخة الإنجليزية لموقعها الإلكتروني www.algeriepolice.dz . كإضافة للنسختين العربية والفرنسية. مايسمح بالانفتاح أكثر على جمهور أوسع باختلاف فئاته، وتعزيز جسور التفاعل والتواصل”.

وبالمناسبة, “تذكر المديرية العامة للأمن الوطني كافة مستخدمي الانترنتبروابط منصات التواصل الرقمي المتاحة 24سا/24سا :

صفحة الفايسبوك

www.facebook.com/algeriepolice.dz

صفحة تويتر

www.twitter.com/algeriepolicedz

صفحة إنستغرام

www.instagram.com/algeriepolice

قناة يوتيوب الشرطة الجزائرية

https://www.youtube.com/c/الشرطةالجزائرية

الموقع الإلكتروني www.algeriepolice.dz وذلك للتصفح والتفاعل والتعرف أكثر على نشاطات مصالحها.