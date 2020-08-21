المديرية العامة للأمن الوطني تعزي في وفاة محمد العزوني

تقدمت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، بتعازيها الخالصة لعميد الشرطة المتقاعد محمد العزوني الذي توفي عن عمر ناهز الـ 83 سنة.

وحسب نص التعزية المنشورة على الصفحة الرسمية للمديرية في “الفايسبوك”، فقد تقدمت خلية الاتصال والصحافة للمديرية العامة للأمن الوطني بخالص عبارات التعازي والمواساة لعائلة الفقيد.

داعية الله بهذا المصاب الجلل، أن يتغمّد روحه بواسع رحمته وأن ينزل على قلوب عائلته وأسرة الأمن الوطني من لدنه جميل الصبر والسلوان.

وأكدت مديرية الأمن الوطني بأن الفقيد يحظى باحترام وتقدير ومكانة مميّزة لدى زملائه والمواطنين والذي اشتهر بتقديم البرنامج التوعوي في مجال السلامة المرورية “الشرطي المخفي”.