المديرية العامة للأمن الوطني تعلن عن تنصيب 6 رؤساء أمن ولايات

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني اليوم الأحد 18 أفريل 2021، عن تنصيب رؤساء أمن ولايات.

وتمت عملية التنصيب على مستوى كل من عين الدفلى، البليدة، مستغانم وجيجل.

وفي هذا الإطار وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني فقد جاءت عملية التنصيب على النحو الآتي:

– مراقب الشرطة بداوي علي رئيسا جديدا لأمن ولاية عين الدفلى.

– عميد أول للشرطة برغوثي عبد الحكيم رئيسا جديدا لأمن ولاية البليدة.

– عميد أول للشرطة بن عبد المالك حميد رئيسا جديدا لأمن ولاية مستغانم.

– عميد أول للشرطة درار عبد الغاني رئيسا جديدا لأمن ولاية جيجل.

في ذات السياق، وفي إطار وضع حيز الخدمة لأمن الولايات الجديدة، تم كذلك تنصيب عميد أول للشرطة بن صافية حكيم رئيسا لأمن ولاية المنيعة وعميد أول للشرطة شالة رشيد رئيسا لأمن ولاية بني عباس.