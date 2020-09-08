المديرية العامة للأمن الوطني تفتح تحقيقا حول فيضانات اليوم

باشرت المديرية العامة للأمن الوطني تحقيقا حول الفيضانات التي شهدتها العاصمة وولايات عدة نتيجة الأمطار التي تساقطات اليوم.

وقالت المديرية العامة للامن الوططني في بيان لها: بناء على تعليمات من رئيس الجمهورية باشرت المديرية العامة للامن الوطني تحقيقا حول الفيضانات التي لحقت بالطرقات ومسالك المرور خاصة على مستوى الانفاق.

وذالك جراء الأمطار التي تهاطلت على العاصمة خلال صبيحة اليوم 8سبتمبر 2020.

علما أن هذه الفياضانات تسببت في بشكل كبير في عرقلة حركة المرور وشلها بالعديد من الأماكن بالعاصمة خاصة الأنفاق.