المديرية العامة للأمن الوطني تفتح مسابقة توظيف

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الإثنين، عن فتح مسابقة للتوظيف عن طريق الانتقاء وبناءً على دراسة الملف، للالتحاق بسلك الأعوان المتعاقدين الشبيهين في مختلف الرتب.

وأوضحت ذات المسالك الأمنية عبر صفحتها على منصة التواصل الإجتماعي، أن التوظيف سيكون بموجب عقد محدد المدة، بعنوان سنة 2023.

ويمكن تحميل وطبع استمارة المشاركة في المسابقة والاطلاع على شروط التوظيف، عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الرقمي للشرطة الجزائرية (فايسبوك، إنستغرام والتويتر)، يضيف المصدر.

أما بخصوص ملف الترشح فيجب أن يحتوي على الوثائق التالية:

– طلب خطي للمشاركة.

– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

– نسخة من الشهادة أو المؤهل أو المستوى الدراسي و / أو التكويني المطلوب. ا أو التكويني – بطاقة معلومات تملئ من طرف المترشح.

– شهادة الإقامة.

2 – يتعين على المترشحين المقبولين نهائيا، قبل تعيينهم في الرتبة إستكمال ملفاتهم الإدارية بالوثائق الأتية:

– نسخة من الوثيقة التي تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية.

– شهادة الميلاد.

– شهادتان طبيتان (02) ، (الطب العام، طب الأمراض الصدرية.

الدية – شهادات العمل التي تثبت الأقدمية المهنية للمترشح في الاختصاص، مؤشر عليها من قبل هيئة الضمان الإجتماعي، بالنسبة للخبرة المكتسبة في القطاع الخاص

– ستة (06) صور شمسية.

عند الاقتضاء.

– شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين، عند الاقتضاء.

3 – تودع ملفات الترشح لدى المصالح المحلية للشرطة المصالح الولائية للموارد البشرية).

4 – يحدد آخر أجل لإيداع ملفات الترشح بعشرين (20) يوماً، إبتداءً من تاريخ نشر الإعلان.

كما أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن الملفات الناقصة لا تؤخذ بعين الإعتبار من قبل لجنة الانتقاء الأولى. ودعت الراغبين المشاركين في المسابقة لزيارة موقعها على الأنترنت www.algeriepolice.dz لكل معلومات إضافية .

أو الموقع الرسمي للمديرية العامة للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري التالي: http://www.concours-fonction-publique.gov.dz

وبخصوص المناصب المفتوحة وعددها فهي مذكورة في الوثائق المرفقة