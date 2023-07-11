المديرية العامة للأمن الوطني تفتح مسابقة التوظيف لهذه الفئة

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن فتح مسابقة لتوظيف المستخدمين الشبيهين على أساس الشهادة، بعنوان سنة 2023. ضمن تخصص شعبة الصحة العمومية (طبيب عام ونفساني عيادي) وكذا شعبة البيطرة (طبيب بيطري).

وتخص مسابقة توظيف المستخدمين الشبيهين على أساس الشهادة كل من:

*مصالح الشرطة بأمن الولايات الجنوبية التالية: تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس. إن صالح، إن قزام، جانت، المغير والمنيعة (حسب احتياجات المصلحة).

*الوحدات الجمهورية للأمن بكل من ولايات بجاية، تيزي وزو و بومرداس (حسب احتياجات المصلحة).

* المركز السينوتقني للأمن الوطني بعين تموشنت (حسب احتياجات المصلحة).

ويودع ملف الترشح على مستوى المصالح المحلية للشرطة (المصالح الولائية للموارد البشرية المعنية بعملية التوظيف).

ويمكن للراغبين في اجتياز المسابقة تحميل وطبع استمارة المشاركة في المسابقة والاطلاع على شروط التوظيف. عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الرقمي للشرطة الجزائرية (فايسبوك، إنستغرام والتويتر).