المديرية العامة للأمن الوطني تكذب إصابة عدد كبير من منتسبيها بفيروس كورونا

كذبت المديرية العامة الأمن الوطني اليوم الثلاثاء ما تم تداوله عبر الفيسبوك حول إصابة 17 ألف شرطي جزائري داخل الثكنات بفيروس كورونا منذ بداية الوباء.

وأوضحت المديرية في بيان لها أن هذا المحتوى المنشور على صفحة الفايسبوك لا أساس له من الصحة والغرض منه رزغ الفتنة والبلبلة.

كما بالغ صاحب المنشور في تضخيم عدد المصابين بفيروس كورونا بـ 17 ألف إصابة في صفوف الامن الوطني.

في حين عدد المصابين بالفيروس في الجزائر وصل 8697 حالة.

كما كتب صاحب المنشور ان مصدر الخبر من مصادر مؤكدة والحقيقة أن الخبر كاذب و