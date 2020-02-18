المديرية العامة للأمن الوطني تكذب حدوث احتجاجات للشرطة وتقاضي مروجي الاشاعة

كذبت المديرية العامة للأمن الوطني،اليوم الثلاثاء،ما روج في بعض المنشورات على مواقع التواصل الإجتماعي،تسيء فيه إلى سمعة جهاز الأمن الوطني.

وجاء في بيان مديرية الأمن الوطني، أن هذه المنشورات تابعة لموقع الكتروني مغرض، كان آخرها منشورين متتابعين بتاريخ 16 فيفري2020.

المنشورات يدعي فيها أصحابها أن قوات الشرطة المختصة في حفظ النظام يشتكون حجم العمل وعدم إستفادتهم من الراحة التعويضية، وهو إدعاء لا أساس له من الصحة.

وجاء في البيان أيضا أن هذه الصفحة المنسوبة لأحد المناوئين والمحرضين من خارج الوطن، تحاول من خلال هذه المنشورات المساس بصورة وسمعة جهاز الأمن الوطني وبمعنويات أفراد الشرطة.

كما أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني في ذات البيان أنها رفعت شكوى رسمية أمام الجهات القضائية المختصة ضد المعني أو كل من يكشف عنهم التحقيق بخصوص هذه الحملة الممنهجة والمغرضة، التي يشنها صاحب الصفحة بانتظام ضد جهاز الشرطة وأفراده.