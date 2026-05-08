المديرية العامة للأمن الوطني تكشف الاجراءات التنظيمية لنهائي كأس الكونفيدرالية

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، الاجراءات التنظيمية الخاصة بنهائي كأس الكونفيدرالية الذي سيجمع غدا السبت، اتحاد العاصمة، والزمالك المصري.

وحسب بيان نشرته المديرية العامة للأمن الوطني، سيتم تسخير تشكيل شرطي بمحيط ملعب “5 جويلية”، لتوجيه، وتسهيل دخول الأنصار.

كما تم وضع تشكيل أمني، لتنظيم وتحويل حركة المرور لضمان الانسيابية عبر المحاور، والطرقات المجاورة، والمؤدية للملعب.

من جهة أخرى، أوضحة المديرية العامة للأمن الوطني، بأن تذكرة الدخول للملعب، صالحة لشخص واحد، والأطفال القصر مطالبين بتذكرة، مع وجود مرافق.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، بأن حيازة ألعاب نارية، أو تذاكر مقلدة، سيعرض صاحبها للتوقيف، وتقديمه أمام الجهات القضائية.

وفي ختام بينها، كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، بأن فتح أبواب الملعب أمام الأنصار، سيكون انطلاقا من الساعة الثانية والنصف (14:30).

يذكر أن مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية، التي ستجمع غدا السبت، اتحاد العاصمة، بالضيف الزمالك المصري، مقررة على الساعة (20:00) بملعب “5 جويلية”.