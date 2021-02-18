المديرية العامة للأمن الوطني تنشر بيانا حول ظروف وفاة إمرأة داخل مقر الأمن الحضري الأول بباب الواد في العاصمة

أصدرت المديرية العامة للامن الوطني اليوم بيانا حول ظروف وفاة إمرأة داخل مقر الأمن الحضري الأول بباب الواد في العاصمة.

وأوضح البيان أن تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 17 فيفري 2021 أين تنقلت المدعوة “م.س” والبالغة من العمر 45 سنة في حدود الساعة 22:15 ليلا إلى مقر الأمن الحضري الأول بباب الواد في العاصمة.

وهذا للإستفسار عن سبب توقيف إبنها المدعو “ل.إ “من قبل الشرطة

وأضاف ذات البيان ان المدعوة “م.س” خلال تواجدها بقاعة الإستقبال التابعة للأمن الحضري وبعد إضطلاعها بالوقائع أصيبت بوعكة صحية.

لتنقل على إثرها إلى مستشفى محمد لمين ذباغين بباب الوادي اين لفظت أنفاسها الاخيرة هناك.

وللإشارة فقد تم توقيف إبنها “ل.إ ” البالغ من العمر 20 سنة في إطار قضية جزائية في نفس الليلة وتحويله إلى مقر الأمن الحضري

وامر وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الوادي بفتح تحقيق وذلك بعد إخطاره بالوقائع.