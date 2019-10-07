المديرية العامة للأمن الوطني تنظم الورشة الوطنية حول النزاهة في الرياضة

تُنظم المديرية العامة للأمن الوطني، بالتنسيق مع “الإنتربول” واللجنة الأولمبية الدولية، وكذلك اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية “الورشة الوطنية حول النزاهة في الرياضة”.

وذلك بتاريخ 8 و9 أكتوبر 2019على مستوى المدرسة العليا للشرطة “علي تونسي”، لفائدة الإطارات المتخصصة التابعة للأمن الوطني والشركاء الآخرين في قطاع الرياضة وسلطات إنفاذ القانون.

خلال هذين اليومين الدراسيين، يعكف الخبراء الدوليين لمنظمة الإنتربول واللجنة الدولية الأولمبية، الإتحادية الدولية لكرة القدم وإطارات المديرية العامة للأمن الوطني، على تنشيط محاضرات، تتناول مواضيع تتعلق أساسا بالنزاهة في الرياضة.

وبالأخص المخاطر المتأتية من التلاعب باللقاءات الرياضية، المنافسات والمراهنات الرياضية غير الشرعية، فضلا على انعكاساتها على المستوى الوطني.