المديرية العامة للأمن الوطني تنظم محاضرة بعنوان “حروب الجيل الرابع”

نظمت صبيحة اليوم الخميس، بالمدرسة العليا للشرطة “علي تونسي” بالجزائر العاصمة، محاضرة نشطها الباحث والدكتور أحمد بن سعادة.

وحسب بيان المديرية العامة للأمن الوطنية، فإن هذه المحاضرة التي جرت بحضور مختلف الأسلاك الأمنية، أساتذة جامعيين والأسرة الإعلامية، جاءت بعنوان” حروب الجيل الرابع”.

واستُهلت المحاضرة، بكلمة ألقاها مدير المدرسة مراقب عام للشرطة جمال يونسي، التي أكد من خلالها على أهمية مثل هذه اللقاءات الأكاديمية التي تهدف إلى تعزيز وتنمية المعارف المهنية والقدرات العملياتية لموظفي الشرطة.

في مداخلته، تطرق الدكتور أحمد بن سعادة إلى موضوع حروب الجيل الرابع، أبعادها وانعكاساتها، معرجا على أهم صورها وتقنياتها، مسلطا الضوء في نفس السياق، على مظاهر التضليل الإعلامي والدعاية والأخبار المغلوطة، عن طريق نشر المعلومات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي .

للإشارة، شاركت في هذه المحاضرة، عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، المصالح العملياتية للأمن الوطني، عبر كامل التراب الوطني.