المديرية العامة للأمن الوطني تهنئ الأسرة الإعلامية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

هنأت المديرية العامة للأمن الوطني الأسرة الإعلامية الوطنية، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

وجاء في رسالة التهنئة للمديرية العامة للأمن الوطني الموجهة للأسرة الإعلامية الوطني’ أن هذه الفرصة هي سانحة للترحم على شهداء المهنة.

وأشادت المديرية العامة للأمن الوطني بالنضالات الطويلة والمكاسب القيمة لأسرة الإعلام في مختلف المجالات والتخصّصات، واسهاماتها في سبيل خدمة المجتمع.

واكدت المديرية العامة للامن الوطني أن مجهودات الأسرة الإعلامية قد ساهمت في تعزيز ثقافة المواطنة وترسيخ الديمقراطية في بلدنا الحبيب.

وأشارت ذات الهيئة إلى أن الإعلام الوطني ملتزم بقضايا الأمة وأولويات المرحلة.

كما دعت ذات الجهات الإعلام الوطني إلى مواصلة عمليات التوعية والتحسيس بهدف ترقية الوعي الصحي الوقائي وتعميق روح التضامن الوطني بغية الحفاظ على الصحة العامة.

مشيرة إلى ضرورة دعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الصحي الوطني وتسيير هذه الأزمة الصحية ومعالجة آثارها العديدة المختلفة، بما يمكّن من تجاوز هذه المحنة قريبا.

كما جددت المديرية العامة للأمن الوطني بهذه المناسبة، مساندتها ومرافقتها الدائمة للأجهزة الإعلامية التي تجعل من وسائطها منابر للرسالة الهادفة التي تخدم الصالح العام.

وأشادت المديرية العامة للامن الوطني بالجهود الكبرى التي تقوم بها الأسرة الإعلامية الوطنية في هذه المرحلة الحساسة، موجهة لها خالص التهاني وأزكى التبريكات في هذا اليوم.