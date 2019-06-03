المديرية العامة للأمن الوطني تهنئ الشعب الجزائري بحلول عيد الفطر

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لقيت طفلة حتفه وأصيب 5 أخرين في حادث مرور وقع اليوم بالطريق الوطني رقم 95 الرابط بين بلدية البيوض وسيدي بلعباس.
وحسب مصالح الحماية المدنية فإن…
تمكنت مصالح الدرك الوطني اليوم الإثنين من توقيف السجين الذي فرّ أمس الأحد من المؤسسة العقابية بالمدية.
حيث شرعت مختلف المصالح الامنية من افراد الدرك والأمن…
استحداث نقاط بيع "خبز " جديدة عبر عدد من الساحات العمومية بالعاصمة
كشفت مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر، أنه بالتزامن مع أيام عيد الفطر المبارك، أنه…
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