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المديرية العامة للأمن الوطني تهنئ الشعب الجزائري بحلول عيد الفطر

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المديرية العامة للأمن الوطني تهنئ الشعب الجزائري بحلول عيد الفطر
بقلم نويس عبد الجلال

هنأت المديرية العامة للأمن الوطني، سهرة اليوم الإثنين، الشعب الجزائري بحلول عيد الفطر المبارك .

هذا وقد أعلنت مساء اليوم الإثنين لجنة الاهلة التابعة لوزارة الشؤون الدينية

ثبوت رؤية هلال شوال وبهذا فإن غدا الثلاثاء أول ايام عيد الفطر المبارك.


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