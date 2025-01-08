المديرية العامة للأمن الوطني توظف

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن فتح مسابقة لتوظيف المستخدمين الشبيهين على أساس الشهادات، بعنوان سنة 2024، في أسلاك الصحة العمومية والبيطرة.

وأوضحت المديرية عبر صفحتها على فايسبوك، أنه يمكن تحميل وطبع استمارة المشاركة في المسابقة والاطلاع على شروط التوظيف. عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الرقمي للشرطة الجزائرية فايسبوك، إنستغرام، إيكس وواتساب.

كما أعلمت المديرية العامة للأمن الوطني، الراغبين في المشاركة في المسابقة، أن إيداع ملفات الترشح. تتم على مستوى المصالح الولائية للموارد البشرية للولايات المعنية بعملية التوظيف.

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