المديرية العامة للأمن الوطني توقع مذكرة تفاهم مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي

تم، اليوم الأربعاء، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للأمن الوطني ووكالة التعاون الدولي لجمهورية كوريا “KOICA”.

وذلك في إطار تعزيز التعاون الشرطي الجزائري - الكوري.

وحسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني، فقد أشرف على مراسم توقيع المذكرة، كل من المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، والمدير العام لوكالة التعاون الدولي لجمهورية كوريا “KOICA”.

وجرى ذلك بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، بحضور سعادة سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالجزائر، يوكي جون، وإطارات سامية من الأمن الوطني.

وأوضح المصدر ذاته، أنه سيتم بموجب هذه المذكرة الاستفادة من الخبرة الكورية في مجال الشرطة العلمية والتقنية. قصد تعزيز القدرات العملياتية للمصالح المتخصصة للأمن الوطني في مجال الأدلة الجنائية. بما يسمح بمجابهة التحديات الأمنية الراهنة وتعزيز العدالة الجنائية في ظل تطور الجريمة وتشعبها.