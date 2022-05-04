المديرية العامة للأمن الوطني تُحيي أسبوع المرور العربي

تحيي المديرية العامة للأمن الوطني أسبوع المرور العربي، المنظم من طرف مجلس وزراء الداخلية العرب، من 4 إلى 10 ماي من كل سنة،

وفي بيان للمدرية العامة للأمن الوطني، فإن هذه التظاهرة جاءت تحت شعار “مرور آمن ومتطور”، من خلال تنظيم نشاطات تحسيسية لفائدة مستعملي الطريق، عبر كامل تراب الجمهورية، للحد من حوادث المرور ومآسي الطرقات.

.في هذا السياق، برمجت المديرية العامة للأمن الوطني، العديد من النشاطات، على غرار، تنشيط دروس وتنظيم حظائر مرورية لفائدة تلاميذ المدارس، إضافة إلى تحسيس سائقي المركبات بضرورة احترام قانون المرور والتزام بقواعد السياقة السليمة، للرفع من درجة الوعي والحد من حوادث المرور.

وبالمناسبة، أكد الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، في رسالته، على ضرورة توعية المواطن وجميع مستخدمي الطريق العام، بأهمية الالتزام بقواعد الأمن المروري وتجنب السلوكيات السلبية أثناء السياقة، لما تسببه من ضحايا وخسائر مادية، الأمر الذي يلزم تظافر الجهود لإيجاد الحلول والطرق الناجعة لهذه المعضلة.

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