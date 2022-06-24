المديرية العامة للأمن الوطني: دخول المركب الرياضي يكون بالتذكرة الإلكترونية

أعلمت المديرية العامة للأمن الوطني المواطنين المتوجهين. لحضور حفل افتتاح الطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بولاية وهران، يوم غد السبت. أن الدخول إلى المركب الرياضي يكون بالتذكرة الإلكترونية المقتناة والمعتمدة من طرف اللجنة المنظمة لألعاب البحر الأبيض المتوسط.

في هذا الصدد ذكرت المديرية العامة للأمن الوطني الجمهور الرياضي، بأن كل من لا يحوز على هذه التذكر لا يتنقل للملعب. لأن الأماكن على مستوى المدرجات محجوزة وفق الترقيم المدون على التذكرة الالكترونية المقتناة.