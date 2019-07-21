المديرية العامة للأمن الوطني: سخرنا مروحيات وامكانيات بشرية ومادية لتأمين احتفالات التتويج

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني انها رافقت المشاركة التاريخية للمنتخب الوطني لكرة القدم في كأس إفريقيا للأمم 2019.

والتي جرت بدولة مصر، أثناء احتفالات المناصرين بالإنجازات التي حققها محاربو الصحراء.

وأضافت مؤسسة الأمن الوطني في بيان لها،أنها سخرت كافة الإمكانيات البشرية والمادية وضمنت تغطية أمنية لاحتفالات المناصرين.

كما قامت المديرية العامة للأمن الوطني بتسطير مخطط لتأمين مجريات استقبال المواطنين والأنصار للمنتخب الوطني.

وهذا لدى عودته من مصر، يوم 20 جويلية 2019، بتسخير تشكيلاتها لضمان احتفالات في جو آمن، إلى جانب ذلك.