المديرية العامة للأمن الوطني: هذه ملابسات حادثة إطلاق النار بأولاد فايت اليوم

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، ملابسات حادثة إطلاق النار من قبل شرطي على مواطن بأولاد فايت في العاصمة.

وقالت المديرية في بيان لها اليوم، أن الشرطي وضع تحت تصرف وكيل الجمهورية لأخذ ما يراه مناسبا.

وأردف البيان أن الحادثة وقعت إثر عملية تطهير للباعة غير الشرعيين على مستوى حي كردونة، سعيد حمدين، بئر مراد رايس بالعاصمة، صبيحة اليوم.

وأضاف البيان لأنه تم دعوة أحد الباعة غير الشرعيين على متن مركبة من نوع ” DFSK” ، لمرافقة مصالح الشرطة، لتسليم حمولة المركبة إلى دار الرحمة بئر خادم، إلا أن المعني لاذ بالفرار، متوجها عبر الطريق الولائي 36، نحو حي إقامته بأولاد فايت.

وخلال عملية التوقيف، كان أحد المواطنين ضمن مجموعة أشخاص قدم لمساعدة صاحب المركبة وعرقلة عملية توقيفه، أين تعرض لإصابة من سلاح ناري في ظروف سيتم تحديدها خلال التحقيق.