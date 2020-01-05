المديرية العامة للأمن تفتح باب التوظيف

فتحت، المديرية العامة للأمن الوطني، مسابقة خارجية على أساس الشهادة لتوظيف الملازمين الأوائل للشرطة “ذكور”.

ويتعلق الأمر بالتخصصات التالية: إعلام آلي، إلكترونيك، إلكترو تقني، واللغة الانجليزية.

وتودع الملفات على مستوى مكتب التوظيف والانتقاء بمقر أمن ولاية قسنطينة ابتداء من يوم الأحد إلى غاية يوم الخميس.

وهذا من الساعة الثامنة و30 دقيقة إلى الحادية عشر و30 دقيقة، ومن الساعة 14:30 سا إلى 16:00 مساء.

وبالنسبة للمترشحين المقيمين بدوائر الولاية تتم عملية إيداع الملفات على مستوى أمن الدوائر التابعين لها.