المديرية العامة للأمن تفتح مسابقة توظيف

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن فتح مسابقة لتوظيف وتكوين ضباط شرطة ذكور على أساس الاختبارات، بعنوان سنة 2025.

وأوضحت المديرية أن هذه المسابقة مفتوح لفائدة مصالح الشرطة لأمن ولايات الشلف، البليدة، البويرة، تيزي وزو، الجزائر، الجلفة، المدية، المسيلة، بومرداس، عين الدفلى وتيبازة.

كما أشارت أنه يمكن تحميل وطبع استمارة المشاركة في المسابقة والاطلاع على شروط التوظيف. عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الرقمي للشرطة الجزائرية.

في ذات السياق، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، للراغبين المشاركة في المسابقة، أن إيداع ملفات الترشح. يتم على مستوى مقرات أمن الدوائر أو أمن الولايات المعنية فقط بالعملية.

