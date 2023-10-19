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الرياضة

المديرية العامة للإتصال التابعة لرئاسة الجمهورية تعزي في وفاة بن حملة

بقلم عزيز طالبي
المديرية العامة للإتصال التابعة لرئاسة الجمهورية تعزي في وفاة بن حملة
المديرية العامة
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تقدمت المديرية العامة للإتصال التابعة لرئاسة الجمهورية إلى عائلة الإعلامي محمد بن حملة والأسرة الإعلامية كافة بأخلص التعازي.

كما تضرعت المديرية العامة للإتصال إلى المولى العلي القدير بأن يتغمد روحه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وكان الإعلامي محمد بن حملة قد توفى بعد صراع مع مرض عضال، كما تقدمت عدد من الهيئات الإعلامية والرياضية بالتعازي لعائلة الفقيد.

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