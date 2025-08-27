المديرية العامة للإتصال برئاسة الجمهورية تُفنّد ما تناولته صحيفة “الوطن”

فنّدت المديرية العامة للإتصال برئاسة الجمهورية ما تناولته صحيفة “الوطن” الصادرة باللغة الفرنسية. في عدد اليوم الأربعاء 27 أوت 2025.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإنه وبعد التأكد من صحة المعلومات لدى الجهة المختصة فندت خبر رفع احتكار شركة نفطال لإستيراد زيوت المحركات.

المديرية العامة، أكدت أن الشركة الوطنية لتوزيع الوقود “نفطال” هي الجهة الرسمية الحصرية لعملية استيراد زيوت المحركات والعجلات، وأن القرار الذي اتخذ خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 07 ماي 2025 لا يزال ساري المفعول ولم تتم مراجعته

