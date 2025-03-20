المديرية العامة للاتصال بالرئاسة تعزي في وفاة المذيعة فاطمة ولد خصال

قدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعازيها في وفاة المذيعة القديرة فاطكة ولد خصال

وجاء في نص التعزية “بتأثر بالغ وحزن عميق، تلقت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية نبأ انتقال المذيعة القديرة ومحبوبة المستمعين فاطمة ولد خصال إلى جوار ربها، بعد أيام فقط من فقد الإذاعة الوطنية لزميلها القدير محمد لمسان، تغمدهما الله بواسع رحمته.

وإثر هذا المصاب تتقدم المديرية العامة بأصدق تعازيها. إلى أسرتها الخاصة، وإلى الأسرة الإعلامية قاطبة.

وبرحيل فاطمة ولد خصال، ترحل مدرسة بأكملها من المشهد الإعلامي وليس الإذاعي فحسب، استحقت التقدير والاحترام. اللذين حظيت بهما من كل من عرفها في الميدان وعبر الأثير. حيث كانت ممن أجزلوا العطاء للمهنة كفاءة وأخلاقًا على مدار عقود.”