المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الإعلامي جيلالي حرفوش

تقدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية بأخلص عبارات التعازي إثر تلقيها نبأ انتقال الإعلامي القدير جيلالي حرفوش إلى جوار ربه.

وجاء في تعزية المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية “تلقت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية ببالغ الأسى والحزن، نبأ انتقال الإعلامي القدير جيلالي حرفوش إلى جوار ربه، لتنتهي مسيرته الطويلة من الخدمة الصادقة والمحترفة للجزائر وقطاع الإعلام، لثراء ما خلّفه من أثر سواء لدى القراء في الصحافة المكتوبة أو لدى المستمعين عبر أثير الإذاعة الوطنية من قناتها الثالثة بذلك الصوت المميز في تناول الأحداث المختلفة، لاسيما في مجالي الفلاحة والثقافة، كاختصاصين طالما صنع بهما السبق الإعلامي الهادف، ناهيك عن دماثة أخلاقه ودفاعه النبيل عن المهنة وأخلاقياتها من مختلف المنابر”.

وأضافت “رحم الله جيلالي حرفوش، عميد المراسلين الصحفيين، وأسكنه فسيح الجنان..تعازينا القلبية ومواساتنا العميقة لأهل الفقيد ولأسرة الإعلام جمعاء”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور